Guillemot : forte croissance au 3e trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 3e trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Guillemot Corporation progresse de 85% à 39,3 millions d'euros. Dans la lignée du 2e trimestre, la bonne actualité des jeux de simulation de vol et de courses automobiles, combinée à la forte augmentation du nombre de nouveaux joueurs ont maintenu une forte dynamique du marché des accessoires "Racing" et "Flying".

Comme anticipé, la sortie en juin du premier joystick Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition, couplée au succès du jeu Microsoft Flight Simulator, sorti le 18 août, ont engendré un bond des ventes d'accessoires de simulations de vol Thrustmaster.

Le lancement réussi du nouveau contrôleur Hercules DJControl Inpulse 500 a conforté le succès de la gamme Inpulse et a permis à Hercules de plus que doubler ses ventes sur la période.

La demande des consommateurs finaux reste en solide croissance au 3e trimestre. Le Groupe a élargi sa distribution à plus de 140 pays et ses ventes sont en progression de 65% en Union Européenne, de 102% en Amérique du Nord et de 126% dans les autres pays.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires s'établit à 80,8 ME, en hausse de +73% (46,7 ME sur les 9 premiers mois 2019).

Impact COVID-19

L'extension de l'épidémie pourrait affaiblir le pouvoir d'achat des consommateurs. Dans le même temps, de nouvelles mesures prises telles les confinements et les couvre-feux pourraient avoir les incidences suivantes, dès à présent, anticipées par le Groupe :

- Changements des circuits de distribution en cas de fermetures des magasins,

- Renforcement de l'intérêt pour les jeux vidéo et les accessoires du fait d'une présence accrue à la maison.

Situation financière au 30 septembre

Au 30 septembre, le Groupe n'a plus d'endettement net (endettement net négatif de -8,1 ME hors Valeurs Mobilières de Placement). Les Valeurs Mobilières de Placement du Groupe, composées de 443.874 titres Ubisoft Entertainment, s'établissent à 34,2 millions d'euros.

Perspectives

Le Groupe maximise sa production pour faire face à la très forte demande de ses accessoires. Il confirme sa prévision d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100 millions d'euros et d'un taux de résultat opérationnel supérieur à 10% du chiffre d'affaires.