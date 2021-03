Guillemot : en vive hausse

Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Guillemot s'offre une deuxième séance de vive progression ce lundi, en hausse de 5,6% à 15,2 euros. Le spécialiste du jeux vidéo reste porté par sa dernière publication annuelle. A ce sujet, Genesta parle de résultats impressionnants, le levier offert par la progression des ventes ayant joué à plein : le résultat opérationnel courant 2020 est ressorti à 19,0 ME, contre une perte de -2,6 ME en 2019, les charges de personnel et les charges externes ayant progressé bien plus lentement que les ventes.

À la suite de cette publication, le broker revoit ses scénarios de croissance pour les exercices à venir, tenant compte du volontarisme exprimé par le management et des perspectives très favorables du marché du Gaming, segment de marché adressé qui reste le driver sur la valeur Guillemot. Le courtier revalorise le dossier de 12,45 à 18,8 euros et maintient son avis 'achat fort'.