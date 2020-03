Guillemot Corporation : le résultat net consolidé est déficitaire en 2019

(Boursier.com) — L'exercice 2019 a été marqué par une baisse de -25% du chiffre d'affaires du Groupe Guillemot Corporation à 60,9 millions d'euros. Thrustmaster a vu une baisse de son chiffre d'affaires de -27% principalement due à la réduction des stocks de la distribution.

Le résultat opérationnel de l'exercice 2019 affiche une perte de -2,6 ME (+6,9 ME au 31 décembre 2018). Le taux de marge brute comptable a baissé de 5 points, du fait de la concurrence accrue sur le segment des accessoires consoles. Dans le même temps, l'ensemble des frais a baissé de -12% avec une stabilité des effectifs sur la période.

Le résultat net consolidé s'établit à -6,4 ME (+12,2 ME à période comparable). Ce résultat comprend une charge financière de -4 ME liée à une perte de réévaluation du portefeuille de titres Ubisoft Entertainment détenu par le Groupe. Le résultat de base par action s'établit à -0,42 euro (+0,8 euro au 31 décembre 2018).

En 2019, le Groupe a investi 5,2 ME dans sa Recherche et Développement, représentant 8,5% du chiffre d'affaires consolidé.

Situation financière

Les capitaux propres sont de 50,3 ME au 31 décembre 2019. La structure financière du Groupe est solide. L'endettement net s'établit à 10,2 ME au 31 décembre 2019 (hors portefeuille de Valeurs Mobilières de Placement) contre 7,9 ME au 31 décembre 2018.

Les actifs financiers courants (part VMP) s'établissent à 27,3 ME au 31 décembre 2019. Ils sont composés de 443.874 titres Ubisoft Entertainment. Le groupe dispose par ailleurs d'importantes lignes de crédits disponibles pour faire face à ses besoins.

Impact du COVID-19

Le Groupe a constaté depuis le début de l'année 2020 une évolution des réseaux de commercialisation en Asie, notamment en Chine et en Corée en raison des confinements mis en place. L'épidémie de Coronavirus a actuellement les conséquences suivantes pour le Groupe Guillemot Corporation...

D'une part, le Groupe produisant en Chine, ses principaux sous-traitants ont décalé la remise en production et le Groupe estime pouvoir revenir à une capacité normale d'ici la fin du mois de mai, le niveau actuel étant de l'ordre de 60%. Cette baisse de production se traduira par des ruptures de stock sur certains produits au premier semestre 2020. Le Groupe disposait néanmoins d'un stock relativement confortable en ce début d'année. L'impact lié au décalage de production sur le chiffre d'affaires du premier semestre est estimé à 3 millions d'euros.

D'autre part, le port de Hong-Kong fonctionne normalement et les départs de Hong-Kong ainsi que l'activité de l'entrepôt logistique ne sont pas impactés.

Depuis quelques semaines, le Groupe constate une reprise des ventes en Asie.

Parmi les premières observations, le Groupe constate sur son secteur une hausse significative du e-commerce due à la fermeture de magasins "physiques" et une croissance des ventes en Chine sur ce début d'année. Les accessoires commercialisés par le Groupe sont des produits de loisir d'intérieur, et les confinements génèrent actuellement une hausse de la demande des consommateurs.

Perspectives 2020

Le Groupe adapte son organisation pour faire face à cette crise en accentuant les livraisons directes aux acteurs du eCommerce et met en place tous les moyens pour réaliser de bonnes ventes de fin d'année.