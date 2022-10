Guillemot Corporation : croissance ralentie au troisième trimestre

(Boursier.com) — Guillemot Corporation a réalisé au troisième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros, en hausse de 6%. Le fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs souligne que les ventes Hercules ont particulièrement performé sur la période avec une croissance de 45% grâce notamment à ses contrôleurs DJ de la gamme Inpulse. La gamme d'accessoires de jeux Thrustmaster progresse beaucoup moins (+3%).

Les ventes du Groupe sur les neuf premiers mois de l'année affichent une croissance de 27% à 141,1 ME, avec +16% en Europe, +33% en Amérique du Nord et +48% dans le reste du Monde.

Guillemot confirme ses sorties Hercules et Thrustmaster de fin d'année, et maintient sa prévision d'un chiffre d'affaires et d'un résultat opérationnel en croissance sur l'exercice 2022.

" L'année 2023 sera tonique avec une actualité de jeux vidéo riche en courses de voitures dans toutes les catégories (simulation, rallyes, Formule 1...). Le Groupe est confiant de maintenir sa croissance dans les années à venir, avec l'essor continu du eSport de courses automobiles et le développement de la simulation de vol ", indique Guillemot Corporation.