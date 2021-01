Guillemot Corporation a pratiquement doublé son chiffre d'affaires en 2020

Guillemot Corporation a pratiquement doublé son chiffre d'affaires en 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs Guillemot Corporation a pratiquement doublé son chiffre d'affaires en 2020 : +98% à 120,6 millions d'euros.

Au quatrième trimestre 2020, Thrustmaster a accéléré sa croissance à +196%, grâce au succès des ventes de ses accessoires Flying de la gamme Airbus qui ont tiré l'activité, et à la dynamique des segments Racing et manettes. Hercules, avec des ventes en hausse de 65% au quatrième trimestre, a maintenu une progression du même ordre qu'aux trimestres précédents.

Guillemot souligne que ses ventes ont progressé de façon très significative dans toutes les régions avec des records de ventes aux Etats-Unis, en Allemagne, Pologne, Australie et Chine. Le groupe fait cependant face actuellement à une augmentation des prix des containers au départ de l'Asie alors que depuis l'été 2020, il a encore accéléré sa production pour satisfaire la demande.

" La transformation de courses de Formule 1 et d'endurance en courses virtuelles sur PC et consoles a renforcé l'intérêt pour l'eSport. Ceci, couplé aux mesures du " Stay at home, a remis l'accent sur le jeu vidéo et le besoin d'équipement en accessoires spécialisés pour être performant ", commente Guillemot.

Le groupe prévoit une année 2021 en croissance avec un marché très dynamique et un second semestre qui bénéficiera de l'augmentation du parc installé des nouvelles consoles de jeux et d'une bonne actualité en jeux vidéo, particulièrement dans l'univers Flying.