(Boursier.com) — Guillemot consolide sur les 15 euros ce mardi, après un parcours sans faute ces dernières semaines, aidé par l'annonce des comptes du groupe sur le troisième trimestre de son exercice. Le chiffre d'affaires s'est établi à 40,7 ME, en croissance de 4%. Cette croissance a cependant été limitée par des contraintes logistiques qui ont généré des décalages de facturations vers le quatrième trimestre... Au troisième trimestre, le groupe a maintenu un niveau de production soutenu et a préacheminé des produits vers ses entrepôts de stockage aux Etats-Unis et en Europe pour assurer une meilleure disponibilité pour les fêtes de fin d'année. Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes du groupe progressent de 38%, avec +51% en Europe, +23% en Amérique du Nord et +28% dans le reste du Monde.

Au 30 septembre 2021, Guillemot n'avait pas d'endettement net (endettement net négatif de -6,9 millions d'euros hors Valeurs Mobilières de Placement). Les Valeurs Mobilières de Placement du groupe, composées de 443.874 titres Ubisoft Entertainment, s'établissent à 23 millions d'euros. Parmi les derniers avis d'analystes, Genesta a remonté le curseur à 24,50 euros. La dynamique des nouveautés et des principaux marchés du groupe l'amène à prévoir désormais un chiffre d'affaires supérieur à 160 millions d'euros en croissance de plus de 30% en 2021, et un résultat opérationnel courant supérieur à 30 millions d'euros...

