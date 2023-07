Guillemot confirme sa prévision de CA d'environ 140 ME et d'un résultat opérationnel positif pour l'exercice 2023

(Boursier.com) — Au deuxième trimestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe Guillemot s'est établi à 25,9 millions d'euros, en baisse de 39% sur la période malgré des ventes Hercules en hausse de 27%. Comme prévu, le deuxième trimestre de Thrustmaster reste en baisse du fait du niveau des stocks dans les réseaux de distribution et de la moindre actualité qu'en 2022 qui avait bénéficié du lancement du jeu Gran Turismo.

Les actions promotionnelles entreprises par le Groupe ont stimulé les ventes aux consommateurs dans des marchés Racing et Flying en retrait et permis une diminution significative des stocks des distributeurs.

Actualités Thrustmaster

* Volants "Racing" : Le film Gran Turismo, qui sortira à partir du 9 août prochain, va contribuer à renforcer l'intérêt des joueurs pour le eSport, et la gamme de volants Thrustmaster sous licence Gran Turismo.

La sortie des jeux The Crew Motorfest le 14 septembre prochain et Forza Motorsport le 10 octobre va relancer les besoins en volants des joueurs.

Thrustmaster a étendu fin juin son écosystème Racing avec un nouveau levier de vitesse, TH8S Shifter Add-On. Descendant direct du TH8A Shifter Add-On, la référence mondiale des leviers de vitesse haut de gamme, le TH8S Shifter Add-On est une version plus abordable. Il sera le complément idéal pour les nouvelles gammes Racing T128 et T248 ainsi que les produits-phares historiques du Groupe pour davantage de sensations de pilotage.

Lors des présentations de la compétition Ferrari Esports Series, Thrustmaster a révélé une réplique du volant de la Ferrari la plus titrée de l'histoire, la FERRARI 488 GT3. Ce volant sous licence officielle viendra enrichir son écosystème au quatrième trimestre.

Partenariats "eSports Racin" : L'actualité a été particulièrement fournie pour Thrustmaster.

- 24 Heures du Mans : Thrustmaster a participé au centième anniversaire de la plus grande course d'endurance du monde, les 10 et 11 juin derniers, en tant que sponsor officiel et a ainsi pu y présenter son nouvel écosystème d'accessoires Racing (avec 12 simulateurs) pendant les 24 heures de courses d'endurance, notamment pour essayer le volant T818 aux couleurs du Mans.

-Semaine olympique eSport à Singapour : Thrustmaster a été Partenaire Officiel et ses volants TGT II ont équipé les simulateurs de course pendant toute la compétition avec le jeu Gran Turismo ainsi que le stand de la Fédération Internationale de l'Automobile.

* "Flying" : En complément de l'iconique joystick Hotas Warthog, Thrustmaster travaille sur le développement d'un écosystème d'accessoires militaires premium pour sa communauté. Cette année, la marque est fière de lancer une nouvelle réplique à l'échelle 1/1 de la manette des gaz F-16 Viper.

Le salon Flight Sim Expo 2023 à Houston a permis à la communauté Flying de découvrir en avantpremière la gamme, composée de la manette des gaz Viper TQS et du panneau de commandes Viper Panel. Ces produits peuvent être achetés séparément ou ensemble dans le pack Viper TQS Mission Pack. Le Groupe prépare une autre nouveauté majeure pour la fin de l'année.

Actualités Hercules

Lors du dernier salon Namm Show à Anaheim (Californie) en avril dernier, Hercules a présenté avec succès son nouveau produit-phare, le contrôleur Hercules DJControl Inpulse T7. Ce contrôleur DJ motorisé est parfait pour aider les DJs à maîtriser l'art des platines vinyles. Facilement transportable, il associe les sensations d'un vrai disque vinyle aux avantages du numérique. Il contribuera à la forte croissance des ventes Hercules attendue cette fin d'année.

Perspectives

Au deuxième semestre, le Groupe va s'appuyer sur ses nouveautés Hercules et Thrustmaster, et anticipe un marché Racing plus dynamique grâce à la solide actualité de jeux AAA très attendus dont The Crew Motorfest en septembre et Forza Motorsport en octobre.

Le Groupe confirme sa prévision de chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros et d'un résultat opérationnel positif pour l'exercice 2023.

Le potentiel des nouvelles gammes Hercules et Thrustmaster et l'assainissement des stocks des clients donnent de bonnes perspectives pour un retour à une croissance significative dès 2024.