Guillemot : Christian Guillemot a cédé quelques titres

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 28 septembre à l'AMF, Christian Guillemot a déclaré avoir franchi individuellement en baisse, le 24 septembre, le seuil de 5% du capital de la société Guillemot Corporation. Il détient individuellement 751.471 actions Guillemot Corporation représentant 1.502.942 droits de vote, soit 4,92% du capital et 5,83% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Guillemot Corporation sur le marché.

A cette occasion, le groupe familial Guillemot n'a franchi aucun seuil et a précisé détenir, au 24 septembre, 10.462.913 actions Guillemot Corporation représentant 20.914.075 droits de vote, soit 68,44% du capital et 81,18% des droits de vote de la société.

Ces positions familiales se répartissent comme suit...

- Guillemot Brothers Limited (contrôlée par la famille) : 2.236.122 actions soit, 14,63% du capital et 17,36% des droits de vote

- Claude Guillemot : 1.224.574 actions soit, 8,01% du capital et 9,51% des DDV

- Michel Guillemot : 1.054.059 actions soit, 6,89% du capital et 8,18% des DDV

- Gérard Guillemot : 983.736 actions soit, 6,43% du capital et 7,64% des DDV

- Christian Guillemot : 751.471 actions soit, 4,92% du capital et 5,83% des DDV

- Yves Guillemot : 675.660 actions soit, 4,42% du capital et 5,25% des DDV

- Yvette Guillemot : 12.553 actions soit,0,08% du capital et 0,05% des DDV

- Autres membres de la famille Guillemot : 3.524.738 actions soit, 23,06% du capital et 27,36% des DDV

- Total famille Guillemot : 10.462.913 actions soit, 68,44% du capital et 81,18% des DDV.