Guillemot anticipe un résultat opérationnel positif après un bon 1er semestre

Guillemot anticipe un résultat opérationnel positif après un bon 1er semestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 2e trimestre, avec la crise sanitaire, le Groupe Guillemot a bénéficié d'une forte demande des consommateurs et de records de fréquentation sur les sites Hercules et Thrustmaster et leurs boutiques en ligne. Le Groupe a généré pour le trimestre une croissance de 134% de ses ventes Thrustmaster, de 89% de ses ventes Hercules. Le chiffre d'affaires de 28,1 millions d'euros porte la croissance à 63% sur le semestre pour 41,5 ME de chiffre d'affaires.

Sur la période, le Groupe a eu à relever d'importants challenges liés au COVID-19 tels que :

- le confinement qui a généré la fermeture de nombreux magasins physiques, particulièrement en Europe,

- le transfert des ventes vers les circuits e-commerce,

- le décalage de production au 1er trimestre avec une remontée progressive à un niveau normal au mois de mai,

- des perturbations des chaînes logistiques avec la fermeture de nombreux grossistes

Dans la même période, le Groupe a vu une forte augmentation de la demande des consommateurs qui ont souhaité mieux s'équiper en accessoires 'Racing' et 'Flying'.

Ceci s'est traduit par une forte augmentation des ventes du Groupe à ses clients.

Sur la période, le Groupe a lancé deux nouveautés majeures, le contrôleur Hercules Inpulse 500 et le joystick TCA Sidestick Airbus.

Perspectives

Avec l'arrivée prochaine des nouvelles consoles PlayStation5 de Sony Interactive Entertainment Inc. et Xbox Series X de Microsoft Corporation, l'essor du eSport et le lancement de nouveaux jeux de 'Racing' et 'Flying', le Groupe anticipe un marché dynamique au 2e semestre.

Le Groupe Guillemot continue cependant de faire face à un niveau élevé d'incertitude lié à la circulation du COVID-19 et son impact économique dans les différents pays.

Le Groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel supérieur à 80 millions d'euros et un résultat opérationnel positif.