Guillemot : AG à huis clos

(Boursier.com) — Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et en application de l'article 8 du décret 2020-418 du 10 avril 2020, le Président du Conseil d'administration de Guillemot Corporation, Monsieur Claude Guillemot, a, sur délégation du Conseil d'administration du 29 avril 2020, désigné Monsieur Christian Guillemot, administrateur et Directeur Général Délégué chargé de l'administration, et Madame Maryvonne Le Roch-Nocera, administratrice indépendante, tous deux actionnaires de la société Guillemot Corporation S.A., comme scrutateurs de l'Assemblée Générale Mixte devant se tenir à huis clos le 4 juin 2020. L'Assemblée Générale Mixte sera présidée par Monsieur Claude Guillemot, Président du Conseil d'administration.