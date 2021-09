Guillemot : à quel prix ?

(Boursier.com) — Guillemot reperd 1,6% à 12,25 euros ce mardi, alors que le chiffre d'affaires du groupe au premier semestre a progressé de 70% à 70,5 millions d'euros. Guillemot a atteint au deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 34,7 ME, en croissance de 23% par rapport au deuxième trimestre 2020, qui avait lui-même plus que doublé par rapport à 2019. Cette performance confirme la bonne dynamique des accessoires du groupe sur les segments Thrustmaster Racing et Flying ainsi que Hercules DJ. Toutes les zones géographiques (Union Européenne et Royaume-Uni, Amérique du Nord, Autres) ont été en croissance au deuxième trimestre et la demande reste forte.

Le niveau du taux de marge brute comptable s'établit à 55% contre 51,5% au premier semestre 2020. Sur la période, le groupe a accentué ses efforts de recrutement avec un effectif monde en hausse de 11% depuis le début de l'année, et mis en place des programmes de promotions des ventes et de marketing pour accompagner la croissance de l'activité. L'ensemble des frais augmente de 38%.

Le résultat opérationnel s'établit à 13,3 millions d'euros, contre 3,1 millions d'euros au 30 juin 2020. Le résultat financier est de -9,3 millions d'euros et contient une perte latente de 8,8 millions d'euros liée à la baisse de la valorisation du portefeuille de titres Ubisoft Entertainment SA. Le résultat net consolidé s'établit à 3,7 ME.

" Stocks tampons "

Sur le premier semestre 2021, le groupe a constitué des stocks tampons pour pallier la pénurie de composants électroniques et anticiper la croissance de l'activité. Dans ce contexte, la valeur du stock net s'établit à 26,7 millions d'euros au 30 juin 2021, en hausse de 29% par rapport au 31 décembre 2020. Les frais de Recherche et Développement immobilisés au bilan sont en augmentation de 0,5 million d'euros au 30 juin 2021 et s'établissent à 4,9 millions d'euros.

Le groupe a sécurisé ses approvisionnements en composants et accroît sa production pour répondre à la forte demande en accessoires de cette fin d'année. Des hausses de prix sont en cours d'application afin de prendre en considération l'augmentation des coûts logistiques et des composants. La situation logistique reste tendue avec des délais de livraison importants et des limitations de volume sans pour autant remettre en cause les prévisions du Groupe. Le Groupe opère un renforcement de son organisation logistique, commerciale et Trade Marketing en Europe afin de s'aligner parfaitement sur la croissance des acteurs pan-européens, en particulier au Royaume-Uni, en Allemagne et au Benelux.

Prévision affichée

Guillemot maintient sa prévision d'un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros en croissance de plus de 25% en 2021, et prévoit désormais un résultat opérationnel courant supérieur à 25 millions d'euros. Parmi les derniers avis d'analystes, Genesta vise désormais un cours de 23,55 euros avec un avis à 'achat fort'...