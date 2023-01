Guillemot : 188 ME de chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel 2022 du Groupe Guillemot progresse de +6% à 188 millions d'euros, avec 'Thrustmaster' en croissance de +5%, et 'Hercules' en hausse de +39%.

Le 4e trimestre 2022 s'établit à 46,9 ME. Ce chiffre est en retrait de -29% par rapport au 4e trimestre de l'année précédente qui avait bénéficié des livraisons importantes de volants en anticipation de la sortie du jeu-phare Gran Turismo 7. Malgré cet effet de base défavorable, le Groupe a réalisé son deuxième meilleur 4e trimestre.

Sur l'année, les ventes du Groupe sont restées stables dans la zone Union Européenne et Royaume-Uni, l'Amérique du Nord est en croissance de 10%, et le reste du monde à +19%.

Perspectives 2023

Au 1er semestre, le Groupe anticipe une réduction du stock de la distribution qui entraînera de moindres livraisons.

Au second semestre, la riche actualité de jeux vidéo de courses de voitures (Forza Motorsport, Test Drive Unlimited Solar Crown, un nouveau jeu WRC par EA/Codemasters, F1 23 et Rennsport...) impulsera une dynamique positive au marché et aux ventes du Groupe.

Le Groupe Guillemot prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur à 150 ME.