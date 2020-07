Guerbet : vente du site pharmaceutique de Montréal

Guerbet : vente du site pharmaceutique de Montréal









(Boursier.com) — Guerbet (GBT) annonce aujourd'hui la vente à MedXL, spécialiste des dispositifs médicaux et seringues pré-remplies stériles, de son site pharmaceutique de Montréal (Canada).

Le site industriel de Montréal est spécialisé d'une part dans la mise en solution et le remplissage de produits de contraste et d'autre part dans la fabrication en très grandes séries de seringues pré remplies de solutions stérilisées pour compte de tiers, activité non stratégique pour Guerbet.

La fabrication des produits de contraste jusqu'ici réalisée à Montréal sera progressivement transférée dans les sites pharmaceutiques de Guerbet en France et aux USA.

La cession de ce site fait partie de l'optimisation du réseau industriel du Groupe. Cette opération permettra de renforcer la compétitivité de Guerbet avec une amélioration de l'utilisation des capacités des autres sites de fabrication.

Guerbet se félicite de la réalisation de cette opération avec MedXL qui se conclut par la reprise de l'intégralité des 240 salariés. Le site de Montréal permettra à MedXL d'accélérer son développement en réponse aux besoins du marché des seringues pré-remplies stériles structurellement en croissance.

Le site de Montréal continuera de fabriquer pour Guerbet pendant au moins 2 ans des produits de contraste de sa gamme Rayons X.

"Guerbet se réjouit de cet accord avec MedXL, un partenaire engagé dans une dynamique de croissance pérenne qui investit dans un site industriel performant et une équipe de grande qualité. Avec cette cession, nous maximiserons l'utilisation des capacités de nos trois sites pharmaceutiques qui produisent 100% pour Guerbet. Ceci contribuera à l'amélioration continue de notre compétitivité et nous donnera les moyens d'accélérer notre croissance" commente Jean-François Blanc, directeur des opérations techniques de Guerbet.

Avec cet accord, MedXL devient propriétaire du site à compter du 16 juillet et l'équipe de direction de Montréal est rattachée à Paul Parisien, directeur général de MedXL.