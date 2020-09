Guerbet : une rentabilité opérationnelle en hausse

(Boursier.com) — Au 30 juin, le chiffre d'affaires de Guerbet s'élève à 363,7 ME en repli de 9,2% par rapport au 1er semestre 2019.

Au 30 juin 2020, le Résultat opérationnel s'établit à 25,4 ME contre 22,4 ME. Il représente 7% du chiffre d'affaires vs. 5,6%.

Le résultat net s'élève à 8,2 ME contre 19 ME au 30 juin 2019.

Cette baisse entre les deux périodes s'explique essentiellement par des gains de changes favorables importants en 2019 mais aussi par la dépréciation en juin 2020 des actifs de la filiale canadienne pour 5,7 ME en anticipation de la vente du site de production de Montréal survenue le 15 Juillet 2020, en lien avec le prix de cession convenu.

A fin juin, le ratio dette nette/ EBITDA est de 2,61 contre 3,06 au 30 juin 2019. Cette évolution favorable correspond à un endettement net de 269,3 ME au 30 juin 2020 contre 358,1 ME à la fin du 1er semestre 2019.

Guerbet anticipe un chiffre d'affaires sur le second semestre globalement comparable à celui du 1er semestre, en baisse d'environ 12% vs 2019 à taux de change constant. Sur cette base, le groupe prévoit un EBITDA pour l'exercice 2020 autour de 14% du chiffre d'affaires