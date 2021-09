Guerbet : un analyste voit plus haut

(Boursier.com) — Guerbet monte de 2,8% à 39,25 euros ce jeudi, alors que le chiffre d'affaires du 1er semestre est ressorti à 363,1 ME, soit une croissance organique de +9,6% avec un second trimestre en forte accélération. La discipline budgétaire permet au groupe de générer un EBITDA de 62,3 ME contre 53,3 ME au 30 juin 2020. Le taux d'EBITDA / chiffre d'affaires s'élève à 17,1%, contre 14,7% en 2020 et 15,4% en 2019.

Fort de cette bonne performance, le résultat opérationnel au 30 juin 2021 s'établit à 34,8 ME, contre 25,4 ME à période comparable en 2020. Il représente 9,6% du chiffre d'affaires du 1er semestre du contre 7% au 30 juin 2020. Le Résultat net du 1er semestre s'élève à 23,4 ME, contre 8,2 ME au 30 juin 2020.

Au 30 juin 2021, les capitaux propres représentent 387 ME, contre 364 ME au 31 décembre 2020. Guerbet affiche un endettement net de 249,3 ME au 30 juin 2021. Ainsi, à fin juin, le ratio dette nette/ EBITDA est de 2,27, contre 2,55 au 31 décembre 2020...

Pour 2021, Guerbet anticipe une croissance modérée de son chiffre d'affaires publié intégrant une progression de 6 à 8% à périmètre comparable et taux de change constant.

En termes de rentabilité opérationnelle, cette progression de l'activité se traduira par un taux d'EBITDA / Chiffre d'affaires publié a minima de 14,1%.

"Le retour sur des niveaux d'activité pré-crise couplé au maintien de la discipline budgétaire 2020 permet d'afficher une excellente rentabilité" souligne Portzamparc. En première approche, l'objectif de cours est ainsi relevé de 35 à 43 euros.