Guerbet : s'engage auprès des patients touchés par l'infertilité

(Boursier.com) — Guerbet s'engage auprès des patients souffrant d'infertilité, au moment où se tient la 5ème semaine européenne de la fertilité, du 2 au 8 novembre (European Fertility Week 2020). Nous sommes fiers de renforcer notre engagement auprès des personnes faisant face à l'infertilité. Notre soutien aux associations et la création d'outils éducationnels permettant d'accéder plus facilement à l'information illustrent notre volonté d'être toujours au plus près des patients , commente Jean-François Blanc, Directeur de l'Imagerie interventionnelle de Guerbet.

L'infertilité toucherait 186 millions de personnes travers le monde. Beaucoup d'entre elles rencontrent encore des difficultés à accéder aux informations, au diagnostic et aux traitements appropriés. Guerbet souligne son engagement : en soutenant le travail des organisations de patients pendant les semaines de l'infertilité ; en mettant en place des supports éducationnels dédiés aux patient ; et en soutenant des initiatives de sensibilisation.

Rappelons qu'en 2016, Guerbet a lancé sa franchise Santé des Femmes avec l'ambition d'améliorer la qualité de la prise en charge de l'infertilité et de la chirurgie du cancer du sein.