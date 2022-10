Guerbet : rouge vif après l'avertissement

(Boursier.com) — En queue de palmarès, Guerbet trébuche de 4% à 17 euros, sanctionné après son avertissement. Le groupe pharmaceutique a indiqué que sa croissance 2022 sera inférieure à 2% à périmètre comparable et taux de change constant, contre une fourchette annoncée précédemment de 2 à 4%. En termes de rentabilité, Guerbet a précisé viser un taux d'EBITDA / Chiffre d'affaires entre 13 et 14%, hors coûts exceptionnels liés à l'optimisation du schéma opérationnel du Groupe et à l'évolution du modèle de ventes en Chine, contre 14,4% précédemment annoncé (correspondant au taux réalisé sur l'exercice 2021).

Contrairement à beaucoup de sociétés, les prochains trimestres ne devraient pas présenter d'effet de base défavorable, explique Oddo BHF. Au niveau des publications, désormais, la dynamique devrait a priori apparaître moins détériorée. Pour autant, 2022 est impacté par des effets non prévus et malgré la forte baisse du titre, en termes de timing, les relais de croissance (lancement d'Elucirem et des solutions d'IA) ne devraient être significatifs que fin 2023, voire 2024... " Nous dirions donc plutôt qu'il faut encore attendre avant de se repositionner ", conclut l'analyste, 'neutre' sur la valeur.