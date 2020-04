Guerbet : revenus trimestriels à +1%

Guerbet : revenus trimestriels à +1%









(Boursier.com) — Guerbet publie le chiffre d'affaires du 1er trimestre de son exercice 2020.

Au 31 mars, le chiffre d'affaires s'élève à 199,2 ME en progression de 1% intégrant un effet de change défavorable de 0,7 ME. A taux de change constant (TCC), le chiffre d'affaires s'élève à 199,9 ME en croissance de 1,4%.

Les effets des mesures de confinement dans les différents pays, en réponse à la crise du COVID19, ont des impacts significatifs sur les ventes du mois d'avril qui devraient être en fort recul (entre 30% et -35%). En effet, la forte mobilisation du secteur hospitalier en faveur de la lutte contre l'épidémie se traduit par un ralentissement soudain et temporaire des consultations et des examens médicaux usuels.

Pour autant, en dépit de cette situation inédite tant sur le plan sanitaire que commercial, Guerbet anticipe au cours du 2nd trimestre, une reprise des ventes avec le déconfinement progressif.