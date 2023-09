Guerbet : résultats semestriels sous pression

(Boursier.com) — Guerbet , spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, a enregistré un résultat opérationnel de 10,3 ME au premier semestre 2023 contre 16,9 ME un an plus tôt. Le résultat net s'établit à 1,3 ME sur la période à comparer à 3,3 ME au premier semestre 2022.

Guerbet rappelle avoir été pénalisé par une hausse des coûts qui s'est notamment matérialisé par une progression significative des charges de personnel, en lien avec l'inflation salariale mais également avec les indemnités versées dans le cadre du départ de collaborateurs à la suite de l'optimisation du schéma opérationnel. Les augmentations de prix de vente initiées depuis quelques mois, ainsi que la poursuite des efforts sur la structure de coûts ont en partie compensé les tensions inflationnistes, limitant le tassement de la marge d'EBITDA, qui s'établit à 12,1%, contre 13,6% au premier semestre 2022.

Guerbet avait vu ses ventes semestrielles s'élever à 378,6 ME, en légère hausse de +2% par rapport au 1er semestre 2022. Le groupe prévoit toujours une meilleure croissance de son chiffre d'affaires au second semestre 2023 mais au niveau de la rentabilité, les tensions inflationnistes (iode notamment) continueront à se faire sentir au second semestre 2023

Pour l'ensemble de l'exercice, Guerbet confirme viser une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 5% à périmètre comparable et taux de change constant avec un taux de marge d'EBITDA / chiffre d'affaires retraité autour de 11%, avant un retour dès 2024 de ce taux de marge à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%).