Guerbet renforce son comité exécutif

(Boursier.com) — Guerbet renforce son équipe dirigeante avec deux nominations. Dan Raffi et Raoul Bernhardt rejoignent respectivement le Groupe en tant que Directeur des Opérations Commerciales et Directeur des Opérations Industrielles. Ils intègrent tous deux le comité exécutif de Guerbet.

Le comité exécutif de Guerbet est désormais composé de 9 membres : David Hale (Directeur Général) ; Charlotte Bamière (Directrice des Affaires Juridiques) ; Raoul Bernhardt (Directeur des Opérations Industrielles) ; Philippe Bourrinet (Directeur Développement, Affaires Médicales & Réglementaires, et Pharmacien Responsable du Groupe) ; Valérie Brissart (Directeur Imagerie Diagnostique) ; Jérôme Estampes (Directeur Administratif et Financier et Senior VP Développement des Affaires et Licences) ; Leïla Mechaï (Directrice Ressources Humaines et Responsabilité Sociétales des Entreprises) ; François Nicolas (Directeur R&D, R&I et Chief Digital Officer) ; Dan Raffi (Directeur des Opérations Commerciales).