Guerbet renforce son Comité Exécutif

(Boursier.com) — Le groupe d'imagerie médicale Guerbet renforce son Comité Exécutif avec quatre nouveaux rôles, autour des franchises Imagerie Diagnostique et Imagerie Interventionnelle et de ses régions Asie-Pacifique, Amériques et EMEA.

Guerbet précise que cette évolution vise à accélérer sa transformation et mener à bien ses ambitions stratégiques fondées sur ses 3 franchises, Imagerie Diagnostique, Imagerie Interventionnelle et Solutions Digitales, dans ses différents marchés géographiques.

Valérie Brissart devient Directrice Imagerie Diagnostique et Jean-François Blanc Directeur Imagerie Interventionnelle. Mathieu Elie devient Directeur des Opérations Commerciales en Asie-Pacifique et Gitte Hesselholt a été recrutée en tant que Directrice des Opérations Commerciales Amériques & EMEA.