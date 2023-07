Guerbet : remporte le PI-CAI Grand Challenge sur la détection du cancer de la prostate

(Boursier.com) — Guerbet annonce le succès de ses équipes lors du PI-CAI (Prostate Imaging : Cancer Al) Grand Challenge, challenge international organisé par un consortium de leaders d'opinion de la radiologie en imagerie de la prostate, d'urologues et d'experts en intelligence artificielle, pour comparer les performances des algorithmes d'intelligence artificielle dans la détection du cancer de la prostate.

Le PI-CAI Grand Challenge, lancé en novembre 2022 sur la détection du cancer de la prostate, vise à encourager les avancées technologiques en matière de diagnostic précoce et de détection précise du cancer de la prostate et à évaluer les performances des algorithmes d'intelligence artificielle des participants. Réunissant plus de 320 équipes académiques et industrielles, dont Guerbet, il invitait chacune à soumettre un algorithme d'intelligence artificielle capable de diagnostiquer plus de 10.000 examens IRM de la prostate afin d'être comparé à des diagnostics de radiologues spécialisés en imagerie de la prostate.

En parallèle de ce challenge sur l'intelligence artificielle, l'organisation a mené une étude multicentrique et multi-lecteurs sur la même base de données dans l'objectif prochain de comparer les résultats des radiologues à ceux des algorithmes. Cette seconde partie de l'étude fera l'objet d'une publication prochaine.