Guerbet recule après les résultats

(Boursier.com) — Guerbet redonne 2,2% à 17,1 euros au lendemain de son point semestriel. Des résultats en retrait avec un EBITDA en baisse de 19% à 50,5 ME, un ROp de 16,9 ME (-51%), pour un chiffre d'affaires de 358,3 ME, en recul de 1,3%.

Le management estime malgré tout être en mesure de tenir son objectif ambitieux d'une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 2% et 4% à périmètre comparable et taux de change constant sur l'ensemble de l'exercice 2022. Il réitère également sa prévision de rentabilité opérationnelle pour l'ensemble de l'exercice 2022, à savoir un taux d'EBITDA / Chiffre d'affaires au moins identique à celui de 2021, hors coûts exceptionnels liés à l'optimisation du plan opérationnel du Groupe et de la distribution directe en Chine.

"Les chiffres semestriels apparaitront peu satisfaisants, par rapport à ce que la société visait il y a 9 mois, mais le CA T2 préfigurait déjà d'un S1 affecté, et le second semestre doit permettre une amélioration. Le point probablement le plus compliqué est qu'à court terme, la valorisation est devenue modeste mais les relais de croissance (Gadopiclenol/Elucirem, solution de diagnostic à base d'IA) ne seront " matériels " qu'en 2024 au mieux. Le manque de sécurité sur la visibilité a dominé notre approche boursière ces derniers trimestres et à ce stade, nous restons prudents ", affirme Oddo BHF, 'neutre' sur le titre.

"Confiant sur les premiers effets des différents plans d'action menés, et anticipant un rebond des ventes au S2, le groupe maintient sa guidance de CA en croissance de +2/4% pcc avec une stabilité a minima de la marge d'EBITDA à 14,4% (hors coûts exceptionnels liés à l'optimisation du schéma opérationnel et à l'évolution du modèle de ventes en Chine)" commente de son côté Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier avec un cours cible de 28,2 euros.