Guerbet : publication décevante, le titre plonge

(Boursier.com) — Guerbet voit rouge au lendemain de sa publication annuelle. Si le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale est parvenu à préserver sa rentabilité opérationnelle en 2022, il a essuyé une lourde perte nette de 41,1 ME sur l'exercice et a averti que ses marges resteront sous pression en 2023.

En ce début d'année, Guerbet se déclare en effet confiant dans sa capacité à développer son chiffre d'affaires sur un marché des produits de contraste qui évolue favorablement, avec une croissance structurelle des volumes s'accompagnant aujourd'hui, pour la première fois depuis de nombreuses années, d'effets prix positifs. Le groupe reste néanmoins confronté à un environnement exigeant, marqué par la persistance de tensions sur les coûts d'approvisionnement, en particulier sur l'iode. Ces effets inflationnistes, peu impactant en 2022, dégraderont les marges du groupe en 2023.

Dans ce contexte, Guerbet confirme anticiper pour 2023 une croissance supérieure à 5% de son chiffre d'affaires à périmètre comparable et taux de change constants. Le Groupe précise s'attendre à une croissance plus forte au second semestre qu'au premier, en lien notamment avec la remise à niveau de l'activité industrielle à Raleigh et avec la montée en puissance progressive d'Elucirem. Enfin, le taux de marge d'EBITDA retraité est attendu autour de 11%, avant un retour en 2024 à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%).

Dans de copieux volumes, le titre plonge de 10% à 17,6 euros en début de séance à Paris.