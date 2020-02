Guerbet proposera une expérience unique à l'occasion de l'ECR 2020 au Tech Gate

(Boursier.com) — Guerbet, spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle, annonce sa participation à l'ECR (European Congress of Radiology) 2020, qui se déroulera du 11 au 15 mars à Vienne (Autriche). Cette année, les professionnels de santé auront l'opportunité de découvrir les dernières innovations du Groupe, son parcours patient et son programme éducationnel au Tech Gate, à proximité de l'Austria Center Vienna...