Guerbet : propose 50 références dans son portefeuille de consommables professionnels

(Boursier.com) — Guerbet présente sur un nouveau site web (consumables.guerbet.com) son offre de consommables destinée aux professionnels de l'imagerie diagnostique, déclinée en deux gammes Essential et Excellence. Nous souhaitons faciliter les choix des professionnels de santé en présentant notre offre de consommables de manière simple et lisible autour de ces deux gammes bien identifiées, Essential et Excellence. Tous nos consommables sont compatibles avec nos systèmes d'injection CT Cath Lab et IRM, et ils bénéficient de notre engagement à proposer des solutions sûres et de haute qualité, indispensables pour améliorer le pronostic et la qualité de vie des patients , indique Valérie Brissart, Directrice Marketing Monde de la Division Solutions d'imagerie CT Cath Lab de Guerbet.

Ainsi, la gamme 'Essential certified by Guerbet' regroupe les consommables certifiés par Guerbet, faciles à utiliser et produits par des fabricants sélectionnés par Guerbet. Tous les consommables sont testés et approuvés selon les normes de qualité Guerbet et sont conformes aux réglementations applicables aux dispositifs médicaux.

La gamme 'Excellence designed by Guerbet' regroupe les consommables issus de la recherche Guerbet, qui offrent des caractéristiques innovantes en matière de sécurité et d'ergonomie.

Les deux gammes de consommables comprennent des seringues et des kits seringues, des lignes patients, des sets journaliers, des tubulures etc, pour chacun des injecteurs de Guerbet : OptiVantage Multi-use, OptiVantage Single-use, Illumena Néo, FlowSens, OptiStar Elite, OptiOne.