Guerbet participe à l'IPO de NH TherAguix sur Euronext Growth

(Boursier.com) — Guerbet , spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, s'est engagé à participer à l'introduction en bourse de NH TherAguix sur Euronext Growth en plaçant un ordre de 3 ME dans le placement institutionnel. Cet ordre représente environ 9,99% u produit brut de l'offre, en cas d'offre souscrite à 100% et hors exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

Créée en 2015, NH TherAguix est une jeune société française des biotechnologies, spécialisée dans le développement de nanomédicaments innovants pour le traitement des cancers par radiothérapie.

L'investissement de Guerbet intervient alors que les deux sociétés ont commencé à discuter d'une possible collaboration sur l'intelligence artificielle au service des essais cliniques sur le pancréas et le glioblastome tel que développé par NH TherAguix. En juillet dernier, les deux sociétés ont ainsi soumissionné ensemble pour obtenir un financement de l'Etat (dans le cadre d'un Projet Important d'Intérêt Européen Commun (PIIEC)) dans ce domaine. L'engagement de souscription de Guerbet prévoit que les deux sociétés discuteront du champ d'une collaboration concernant la plateforme AGuIX puis négocieront un accord de collaboration à cet effet.