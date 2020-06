Guerbet : nouvelles homologations en Australie

(Boursier.com) — Le groupe Guerbet annonce avoir obtenu l'approbation par la TGA (Therapeutic Goods Administration) australienne de Vectorio, un système de mélange et d'administration pour la cTACE et d'une nouvelle indication pour Lipiodol Ultra-Fluide en tant qu'agent d'imagerie pour la visualisation et la localisation lors de la chimio-embolisation trans-artérielle du carcinome hépatocellulaire (CHC) à un stade intermédiaire chez l'adulte.

La cTACE a été établie comme le traitement de référence des patients atteints de CHC au stade intermédiaire par plusieurs directives internationales de consensus clinique.Le CHC est le cancer primaire du foie le plus fréquent et la quatrième cause de décès par cancer dans le monde.

Vectorio est un kit unique de dispositifs médicaux résistants au Lipiodol Ultra-Fluide comprenant des seringues, un robinet et des systèmes de prélèvement brevetés. Ce kit est destiné au mélange et à l'injection de Lipiodol Ultra-Fluide avec un produit anticancéreux au cours de procédures cTACE.