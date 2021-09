Guerbet : nette augmentation du résultat net

(Boursier.com) — Chez Guerbet, le chiffre d'affaires du 1er semestre est de 363,1 ME, soit une croissance organique de +9,6% avec un second trimestre en forte accélération...

La discipline budgétaire permet au groupe de générer un EBITDA de 62,3 ME contre 53,3 ME au 30 juin 2020. Le taux d'EBITDA / chiffre d'affaires s'élève à 17,1% contre 14,7% en 2020 et 15,4% en 2019.

Fort de cette bonne performance, le résultat opérationnel au 30 juin 2021 s'établit à 34,8 ME contre 25,4 ME à période comparable en 2020. Il représente 9,6% du chiffre d'affaires du 1er semestre du contre 7% au 30 juin 2020.

Le Résultat net du 1er semestre s'élève à 23,4 ME contre 8,2 ME au 30 juin 2020.

Au 30 juin 2021, les capitaux propres s'élèvent à 387 ME contre 364 ME au 31 décembre 2020. Guerbet affiche un endettement net de 249,3 ME au 30 juin 2021. Ainsi, à fin juin, le ratio dette nette/ EBITDA est de 2,27 contre 2,55 au 31 décembre 2020...

Pour 2021, Guerbet anticipe une croissance modérée de son chiffre d'affaires publié intégrant une progression de 6 à 8% à périmètre comparable et taux de change constant.

En termes de rentabilité opérationnelle, cette progression de l'activité se traduira par un taux d'EBITDA / Chiffre d'affaires publié a minima de 14,1%...