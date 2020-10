Guerbet maintient ses objectifs

Guerbet maintient ses objectifs









(Boursier.com) — Au 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires publié de Guerbet est de 536 millions d'euros en repli de -11,2% à période comparable, incluant un effet de change défavorable important de 12,3 ME. Le chiffre d'affaires à taux de change constant (TCC) sur 9 mois s'élève à 548,3 ME. Il est conforme aux anticipations du Groupe, en repli de -9,1%.

Après un 2e trimestre en repli de -17,8% par rapport à 2019, le chiffre d'affaires à taux de change constant du 3e trimestre s'établit à 181,3 ME en baisse de -10,7% témoignant d'une reprise de l'activité. Sur le trimestre, l'impact de change défavorable s'élève à 8,9 ME.

Perspectives 2020

L'évolution de la situation sanitaire demeure incertaine et la reprise progressive de l'activité reste irrégulière. En dépit de ce contexte, Guerbet maintient les objectifs donnés à l'occasion de ses résultats semestriels.

L'activité des prochains mois devrait être marquée par les premières ventes du générique de Dotarem aux Etats-Unis. Le groupe estime que l'impact devrait être mesuré avec une évolution des volumes et des prix de Dotarem comparable à l'Europe où le générique est déjà présent depuis plus de 2 ans. Enfin, Guerbet devrait toujours bénéficier de la bonne tenue de Lipiodol et de la résistance de Xenetix et d'Optiray. Compte tenu de l'impact du générique, et dans le cadre d'une crise sanitaire stabilisée avec un fonctionnement normal du système hospitalier, le Groupe anticipe un chiffre d'affaires sur le second semestre globalement comparable à celui du 1er semestre, en baisse d'environ 12% vs 2019 à taux de change constant. Sur cette base, le Groupe prévoit un Ebitda pour l'exercice 2020 autour de 14% du chiffre d'affaires.

Enfin, le Groupe précise être en mesure de baisser durablement le niveau des charges de structure, avec un impact attendu qui sera très favorable sur la rentabilité dès le retour à la normale de l'activité.