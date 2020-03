Guerbet</b> : Lipiodol Ultra-Fluid homologué en Hongrie et aux Pays-Bas

Guerbet : Lipiodol Ultra-Fluid homologué en Hongrie et aux Pays-Bas

(Boursier.com) — Guerbet annonce que la Hongrie et les Pays-Bas ont approuvé l'indication hystérosalpingographie (HSG) chez les femmes effectuant un bilan d'infertilité pour Lipiodol Ultra-Fluid. Après l'Irlande, la Hongrie et les Pays-Bas sont les 2e et 3e pays qui accordent cette homologation en Europe.

L'HSG est un examen radiologique qui permet de visualiser la cavité utérine et les trompes de Fallope, au cours duquel Lipiodol Ultra-Fluid est injecté lentement dans la cavité utérine via une sonde (cathéter). Lipiodol Ultra-Fluid est le seul produit de contraste liposoluble (à base d'huile) indiqué pour l'HSG. De récentes études cliniques démontrant que l'HSG réalisée avec Lipiodol Ultra-Fluid augmente les taux de grossesse et de naissance sont désormais reconnues par les autorités réglementaires hongroise (National Institute of Pharmacy and Nutrition) et néerlandaise (Medicines Evaluation Board).

Lipiodol Ultra-Fluid est maintenant approuvé pour l'HSG chez les femmes effectuant un bilan d'infertilité en Irlande, en Hongrie et aux Pays-Bas. Outre ces pays, Lipiodol Ultra-Fluid est autorisé pour l'HSG dans 12 pays, où Guerbet vise à obtenir cette extension d'indication chez les femmes effectuant un bilan d'infertilité. Guerbet prévoit aussi d'obtenir une homologation dans cette indication à travers l'Europe, l'Asie Pacifique et l'Amérique latine.