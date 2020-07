Guerbet : Lipiodol Ultra-Fluid est indiqué dans l'HSG au Danemark

Guerbet : Lipiodol Ultra-Fluid est indiqué dans l'HSG au Danemark









(Boursier.com) — Guerbet annonce l'approbation d'une extension d'indication par l'Agence du médicament au Danemark, où Lipiodol Ultra-Fluid est désormais indiqué pour l'hystérosalpingographie (HSG) pour le rinçage tubaire chez les femmes effectuant un bilan d'infertilité. Lipiodol Ultra-Fluid est le seul produit de contraste liposoluble indiqué pour l'HSG.

L'HSG est un examen radiologique qui permet de visualiser la cavité utérine et les trompes de Fallope, au cours duquel Lipiodol Ultra-Fluid est injecté lentement dans la cavité utérine via une sonde (cathéter). Le rinçage tubaire consiste à faire passer Lipiodol(R) Ultra-Fluid dans les trompes afin d'établir leur perméabilité. Le rinçage tubaire lors d'une HSG est une procédure non invasive et de récentes études cliniques suggèrent que la technique aide certaines femmes à concevoir.

L'extension d'indication pour Lipiodol(R) Ultra-Fluid au Danemark est étayée par un dossier réglementaire conséquent basé sur les résultats d'une méta-analyse et de 42 études incluan

Rappelons que Lipiodol Ultra-Fluid est désormais autorisé pour l'HSG chez les femmes effectuant un bilan d'infertilité en Irlande, en Hongrie, aux Pays-Bas, en République Tchèque et au Danemark. Par ailleurs, Lipiodol(R)Ultra-Fluid est actuellement autorisé pour l'HSG dans 11 autres pays (Etats-Unis y compris Porto Rico, Canada, Argentine, Royaume-Uni, Turquie, Afrique du Sud, Japon, Taïwan, Thaïlande, Australie et Nouvelle-Zélande).

Guerbet prévoit d'obtenir une autorisation pour l'HSG chez les femmes effectuant un bilan d'infertilité dans d'autres pays en Europe, en Asie Pacifique et en Amérique latine.