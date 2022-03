Guerbet : le titre recherché

(Boursier.com) — Guerbet grimpe de 4% à 28 euros, alors que le groupe a annoncé que l'Agence européenne des médicaments (EMA) et la Food and Drug Administration (FDA) américaine avaient accepté d'évaluer les dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché de Gadopiclenol, un produit de contraste macrocyclique expérimental à base de gadolinium.

Guerbet a récemment soumis une NDA (New Drug Application, demande d'AMM) à la Food and Drug Administration (FDA) américaine, ainsi qu'une demande d'AMM centralisée à l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour Gadopiclenol.

La FDA a accepté la demande d'examen prioritaire, ce qui l'engage à statuer sur le dossier d'ici le 21 septembre 2022. Le statut d'examen prioritaire est octroyé aux demandes concernant des médicaments offrant des améliorations significatives en termes de sécurité d'emploi et d'efficacité du traitement, du diagnostic ou de la prévention des maladies graves par rapport aux traitements existants.

Les dossiers sont étayés par les données issues de deux études de phase III menées sur le Gadopiclenol, produit de contraste macrocyclique expérimental à base de gadolinium, qui se sont achevées en mars 2021.

Portzamparc parle d'une "suite logique, après les deux études de phase III achevées en mars 2021, afin d'envisager un lancement de Gadopiclenol au S1 2023"..."L'examen prioritaire accordé par la FDA envoie un signal particulièrement encourageant" selon l'analyste qui vise un cours de 38,50 euros en restant acheteur sur le dossier.