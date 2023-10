Guerbet : le marché salue une bonne nouvelle

(Boursier.com) — Guerbet se distingue en début de séance à la faveur d'un gain de 6,8% à 17,4 euros. Il faut dire que le spécialiste des produits de contraste a annoncé que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis favorable pour l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché d'Elucirem (Gadopiclénol) dans l'Union européenne pour son usage chez les adultes et enfants de 2 ans et plus pour l'IRM avec rehaussement de contraste. La Commission européenne devrait rendre sa décision d'ici la fin de l'année 2023. Guerbet estime que s'il est approuvé par la CE, Elucirem représentera une innovation importante dans les produits de contraste IRM, répondant ainsi aux préoccupations des patients et des radiologues en Europe. Un examen IRM avec Elucirem requiert en effet la moitié de la dose de gadolinium par rapport aux produits de contraste non spécifiques existants.

Portzamparc ('achat') parle d'une excellente nouvelle pour le groupe. Cette première étape était attendue et devrait être suivie d'ici fin 2023 par la délivrance de l'AMM par la Commission européenne, permettant ainsi une commercialisation au premier semestre 2024. Le broker rappelle qu'Elucirem a été approuvé par la FDA en septembre 2022 et devrait générer aux États-Unis un CA d'environ 15 ME au S2 2023 selon le management.