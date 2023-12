Guerbet : le marché salue la bonne nouvelle

(Boursier.com) — Guerbet avance de 4,2% à 19,3 euros au lendemain de l'approbation par Bruxelles de la mise sur le marché européen d'Elucirem (Gadopiclénol), un produit de contraste macrocyclique à base de gadolinium (GBCA), pour une utilisation en imagerie par résonnance magnétique (IRM) avec rehaussement de contraste.

L'efficacité et la tolérance de Gadopiclénol ont été évaluées dans le cadre du plan de développement clinique mené par Guerbet à visée d'autorisations de mise sur le marché dans le monde entier. A ce jour, la Commission européenne est la 2e autorité à avoir approuvé Elucirem, le dossier étant en cours d'évaluation dans d'autres pays. Elucirem est produit en France et aux Etats-Unis. L'investissement industriel représente 22,5 millions d'euros sur les 5 années précédentes.

Portzamparc ('conserver') parle d'une excellente nouvelle pour le groupe puisque l'obtention de cette AMM dans l'UE intervient conformément au planning anticipé et devrait permettre une commercialisation au premier semestre 2024 comme prévu. Le broker rappelle qu'Elucirem a été approuvé par la FDA en septembre 2022. Si les ventes ont été freinées par des délais d'agréments plus longs que prévu dans les hôpitaux américains (décalage d'environ 6 ou 7 semaines), Elucirem devrait, selon le courtier, générer aux États-Unis un CA proche de 10 ME au T4 2023.

Oddo BHF ('neutre') défend la thèse d'un point bas touché depuis quelques mois, dans la mesure où ce qui a pénalisé Guerbet (pression concurrentielle, difficulté de production à Raleigh, dynamique volume modeste, pricing power limité, inflation des intrants) a sans doute touché un plancher quelque part, mi-2023. Tous les verrous ne sont pas levés (effets de l'inflation, notamment de l'iode), mais Guerbet donne des signaux d'amélioration (fin des difficultés de production sur le site de Raleigh, dynamique asiatique, ramp-up d'Elucirem...). En effet, l'amélioration de marge et du cash sera sans doute meilleure au S2 2024. Ce qui fait penser au broker que le timing reste un peu délicat.