Guerbet : le bénéfice net revient à 17,7 ME

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires de Guerbet est de 712,3 ME en retrait de 12,8% par rapport au 31 décembre 2019.

Le chiffre d'affaires, à taux de change constant (TCC), est en repli de 10%.

L'EBITDA du Groupe est de 100,7 ME contre 111,5 ME représentant une marge de 14,1% contre 13,7% en 2019.

Le Résultat opérationnel s'établit à 41,3 ME au lieu de 51,7 ME.

Le Résultat net s'élève à 17,7 ME contre 37,3 ME au titre de l'exercice 2019.

Les capitaux propres s'élèvent à 364 ME. Le free cash-flow est en amélioration à hauteur de 39,9 ME portant l'endettement financier net du Groupe à 256,6 ME contre 296,5 ME à fin 2019, faisant ressortir un ratio dette nette/ EBITDA de 2,55 à fin 2020 contre 2,66 à fin 2019.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 28 mai 2021, le versement d'un dividende de 0,70 Euro par action.

Après un premier trimestre qui devrait être en repli, Guerbet anticipe pour 2021 une croissance de son chiffre d'affaires à compter du deuxième trimestre.