Guerbet : la République Tchèque approuve Lipiodol Ultra-Fluid pour l'hystérosalpingographie chez les femmes effectuant un bilan d'infertilité

Guerbet : la République Tchèque approuve Lipiodol Ultra-Fluid pour l'hystérosalpingographie chez les femmes effectuant un bilan d'infertilité









(Boursier.com) — Guerbet annonce que la République Tchèque a approuvé l'indication hystérosalpingographie (HSG) chez les femmes effectuant un bilan d'infertilité pour Lipiodol Ultra-Fluid. Après l'Irlande, la Hongrie et les Pays-Bas, la République Tchèque est le quatrième pays qui accorde cette homologation en Europe.

L'HSG est un examen radiologique qui permet de visualiser la cavité utérine et les trompes de Fallope, au cours duquel Lipiodol Ultra-Fluid est injecté lentement dans la cavité utérine via une sonde (cathéter). Lipiodol Ultra-Fluid est le seul produit de contraste liposoluble (à base d'huile) indiqué pour l'HSG.

De récentes études cliniques1 démontrant que l'HSG réalisée avec Lipiodol Ultra-Fluid augmente les taux de grossesse et de naissance sont désormais reconnues par les autorités réglementaires de la République Tchèque (State Institute for Drug Control).

Lipiodol Ultra-Fluid est maintenant approuvé pour l'HSG chez les femmes effectuant un bilan d'infertilité en Irlande, en Hongrie, aux Pays-Bas et en République Tchèque. Outre ces pays, Lipiodol Ultra-Fluid est autorisé pour l'HSG dans 12 pays, où Guerbet vise à obtenir cette extension d'indication chez les femmes effectuant un bilan d'infertilité. Guerbet prévoit aussi d'obtenir une homologation dans cette indication à travers l'Europe, l'Asie Pacifique et l'Amérique latine.

L'infertilité est une maladie du système reproductif définie par l'absence de grossesse après au moins 12 mois de rapports sexuels réguliers sans contraception. Il est estimé qu'environ un couple sur six rencontre des problèmes à concevoir un enfant.

Cette indication est étayée par les résultats positifs de l'essai H2Oil, une étude ouverte et multicentrique, randomisée, publiée dans The New England Journal of Medicine.