Guerbet : la rentabilité opérationnelle va rester sous pression cette année

(Boursier.com) — Guerbet , spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, indique être parvenu à préserver sa rentabilité opérationnelle en 2022 en faisant preuve d'une grande discipline financière afin de compenser l'impact de la forte inflation subie sur certains coûts. Ces efforts de maitrise des coûts, qui se sont notamment matérialisés par une hausse contenue des frais de personnel (+3,4%) malgré les tensions salariales aux Etats-Unis, ont limité le tassement de la marge d'EBITDA. En publié, son taux s'établit à 13,7% du chiffre d'affaires en 2022, contre 14,4% l'exercice précédent. En ligne avec la fourchette de 13 à 14% annoncée en octobre dernier, le taux de marge d'EBITDA retraité s'établit à 13,8%.

Le résultat opérationnel ressort par contre négatif à hauteur de -18,2 ME, une évolution intégralement due à des éléments sans impact sur la trésorerie. Comme annoncé en février dernier, et en lien avec les nouvelles priorités stratégiques dévoilées en début d'année pour l'Imagerie Interventionnelle et l'Intelligence Artificielle, Guerbet a constaté, au titre de l'exercice 2022, d'importantes dépréciations d'actifs se rapportant d'une part à Accurate Medical Therapeutics et Occlugel, et d'autre part aux logiciels développés avec IBM Watson. Les dépréciations liées à ces trois actifs atteignent un montant total de 58,8 ME.

Le résultat net du Groupe s'établit à -41,1 ME sur l'exercice, après comptabilisation de frais financiers et de pertes de changes stables, tandis que la charge d'impôt s'élève à 12,7 ME, le Groupe ayant comptabilisé des éléments notifiés par l'administration fiscale à hauteur de 4,5 ME et après examen des risques fiscaux de l'ensemble de ses filiales, enregistré un complément de charge d'impôt de 4,4 ME au titre d'IFRIC 23. Il sera quand même proposé à l'Assemblée Générale du 26 mai 2023 le versement d'un dividende de 0,50 euro par action.

En ce début d'année, Guerbet se déclare confiant dans sa capacité à développer son chiffre d'affaires sur un marché des produits de contraste qui évolue favorablement, avec une croissance structurelle des volumes s'accompagnant aujourd'hui, pour la première fois depuis de nombreuses années, d'effets prix positifs. Guerbet reste néanmoins confronté à un environnement exigeant, marqué par la persistance de tensions sur les coûts d'approvisionnement, en particulier sur l'iode. Ces effets inflationnistes, peu impactant en 2022, dégraderont les marges du groupe en 2023.

Dans ce contexte, Guerbet confirme anticiper pour 2023 une croissance supérieure à 5% de son chiffre d'affaires à périmètre comparable et taux de change constants. Le Groupe précise s'attendre à une croissance plus forte au second semestre qu'au premier, en lien notamment avec la remise à niveau de l'activité industrielle à Raleigh et avec la montée en puissance progressive d'Elucirem. Enfin, le taux de marge d'EBITDA retraité est attendu autour de 11%, avant un retour en 2024 à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%).