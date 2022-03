Guerbet : la marge d'EBITDA progresse à 14,4%

(Boursier.com) — Guerbet , spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, a publié pour l'exercice 2021 un EBITDA de 105,1 ME contre 100,7 MEEUR en 2020, en hausse de 4,3%. Le taux d'EBITDA / Chiffre d'affaires ressort à 14,4% dépassant la fourchette haute des objectifs de rentabilité opérationnelle annoncés à l'occasion des résultats semestriels 2021. Le chiffre d'affaires annuel 2021 était de 732,1 ME, en hausse de 2,8% par rapport au 31 décembre 2020 malgré un effet de change défavorable de 16,4 ME.

Le résultat opérationnel s'établit à 38,7 ME contre 41,9 ME en 2020. Il intègre notamment une provision légèrement inférieure à 6 ME liée à la filialisation en cours des activités en Chine et à la fermeture d'un centre de services partagés (CSP) à Saint-Louis, Etats-Unis. Ce projet s'inscrit notamment dans le cadre de l'optimisation du schéma opérationnel du Groupe. Le résultat net du Groupe en 2021 s'élève à 32,6 ME contre 18,2 ME au titre de l'exercice 2020. Pour rappel, le résultat net 2020 intégrait la dépréciation des actifs de la filiale canadienne pour 4,4 ME à la suite de la vente du site de production de Montréal. En 2021, il intègre la constatation d'un impôt différé actif aux Etats-Unis d'un peu plus de 5,4 ME et un effet favorable d'impôt courant en France de 4,2 ME. Il sera proposé à l'Assemblée Générale du 20 mai 2022, le versement d'un dividende de 0,85 euro par action

Guerbet indique être très peu exposé au conflit russo-ukrainien, n'ayant pas de représentation physique dans ces deux pays. Guerbet subit en revanche l'inflation, en particulier sur les matières premières liées à ce conflit. Le groupe annonce que l'impact sur sa performance financière est à ce jour difficile à évaluer, le contexte économique étant particulièrement fluctuant.

Pour 2022, Guerbet anticipe une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires intégrant une progression entre 2% et 4% à périmètre comparable et taux de change constant. Dans ce contexte inflationniste, en termes de rentabilité opérationnelle, Guerbet vise un taux d'EBITDA / Chiffre d'affaires publié a minima identique à celui de 2021 hors coûts exceptionnels liés à l'optimisation du schéma opérationnel du groupe et à l'évolution du modèle de ventes en Chine.