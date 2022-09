Guerbet : la FDA approuve le produit de contraste Elucirem

(Boursier.com) — La Food and Drug Administration (FDA) vient d'approuver le produit de contraste Elucirem. L'Autorisation de Mise sur le Marché d'Elucirem (NDA 216986) a été accordée à Guerbet par la FDA américaine après la revue prioritaire du dossier, statut octroyé aux demandes concernant des médicaments offrant des améliorations significatives en termes de sécurité d'emploi ou d'efficacité pour le traitement, le diagnostic ou la prévention de maladies graves, par rapport aux traitements existants.

Dans ses indications approuvées, un examen IRM avec Elucirem, requière la moitié de la dose de gadolinium par rapport aux produits de contraste non spécifiques existants, répondant ainsi aux préoccupations des praticiens concernant l'exposition au gadolinium.

L'autorisation s'appuie sur les données de deux études de phase III achevées en mars 2021 et qui ont montré qu'Elucirem permettait d'avoir des résultats non-inférieurs en IRM du cerveau et du corps entier par rapport à Gadobutrol, bien que la dose soit diminuée de moitié. Les critères d'évaluation ont été atteints en terme de bénéfice diagnostique de l'examen IRM avec injection de Gadopiclénol (0,05 mmol/kg) sur la base de deux critères : 1/ la supériorité de l'examen avec, versus sans produit de contraste, et 2/ la non-infériorité de Gadopiclénol (0,05 mmol/kg) comparé à Gadobutrol (0,1 mmol/kg), pour la visualisation et la détection de lésions du système nerveux central et des autres territoires anatomiques étudiés.

Elucirem (Gadopiclénol) est un nouveau produit de contraste macrocyclique à base de gadolinium avec une haute relaxivité, indiqué chez les adultes et les enfants de 2 ans et plus pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM) avec rehaussement de contraste. Le produit est utilisé pour détecter et visualiser les lésions présentant une vascularisation anormale dans le système nerveux central (cerveau, colonne vertébrale et tissus associés), et dans différents autres territoires anatomiques (tête et cou, thorax, abdomen, pelvis, système musculosquelettique).

Elucirem (Gadopiclénol) sera produit en France et aux Etats-Unis.