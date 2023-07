Guerbet : la croissance est revenue au deuxième trimestre

(Boursier.com) — Guerbet , spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, a vu ses ventes semestrielles s'élever à 378,6 ME, en légère hausse de +2% par rapport au 1er semestre 2022. À taux de change constant, le chiffre d'affaires est en hausse de 2,8% par rapport à la même période en 2022. Après un léger repli au 1er trimestre de l'exercice en cours (-1,3%), l'activité de Guerbet est ressortie en croissance organique de +6,7% au 2ème trimestre.

Guerbet indique aborder le second semestre 2023 avec confiance en précisant que l'accélération constatée depuis le début de l'année des effets prix positifs, témoignant du " pricing power " du groupe face aux tensions inflationnistes (sur l'iode notamment), est amenée à se poursuivre. Parallèlement, l'activité devrait profiter de la montée en puissance progressive des ventes d'Elucirem, ainsi que d'un fort rebond de l'activité commerciale sur la zone Amériques, en lien avec la normalisation désormais complète de la production à Raleigh par rapport à fin 2021.

Au total, et comme indiqué en mars dernier lors de la publication des résultats annuels, la hausse du chiffre d'affaires au second semestre 2023 est attendue plus forte qu'au premier.

Pour l'ensemble de l'exercice, Guerbet confirme viser une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 5% à périmètre comparable et taux de change constant. Au niveau de la rentabilité, le groupe anticipe toujours un taux de marge d'EBITDA / chiffre d'affaires retraité autour de 11%, avant un retour dès 2024 de ce taux de marge à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%).