Guerbet : l'Union européenne autorise la mise sur le marché d'Elucirem

(Boursier.com) — La Commission européenne a approuvé la mise sur le marché dans l'Union européenne (UE) d'Elucirem (Gadopiclénol), un produit de contraste macrocyclique à base de gadolinium (GBCA), pour une utilisation en imagerie par résonnance magnétique (IRM) avec rehaussement de contraste. Né de l'innovation Guerbet, Elucirem (Gadopiclénol) est le produit de contraste macrocyclique à base de gadolinium avec la plus haute relaxivité, en comparaison avec les autres agents de contraste à base de gadolinium (GBCA) disponibles sur le marché.

Dans l'Union Européenne, Elucirem est indiqué chez les adultes et les enfants de 2 ans et plus pour l'IRM avec rehaussement du contraste pour améliorer la détection et la visualisation des pathologies avec perturbation de la barrière hémato-encéphalique (BHE) et/ou présentant une vascularisation anormale, dans les organes suivants : le cerveau, le rachis et autres tissus associés du système nerveux central; le foie, le rein, le pancréas, le sein, le poumon, la prostate et le système musculo-squelettique.

L'efficacité et la tolérance de Gadopiclénol ont été évaluées dans le cadre du plan de développement clinique mené par Guerbet à visée d'autorisations de mise sur le marché dans le monde entier. A ce jour, la Commission européenne est la 2e autorité à avoir approuvé Elucirem, le dossier étant en cours d'évaluation dans d'autres pays.

Elucirem est produit en France et aux Etats-Unis. L'investissement industriel représente 22,5 millions d'euros sur les 5 années précédentes.