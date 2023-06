Guerbet : Intrasense rejoint le groupe en tant que structure autonome pour créer un acteur majeur de l'IA au service de l'imagerie médicale

(Boursier.com) — Guerbet , spécialiste mondial des produits de contraste

et solutions pour l'imagerie médicale, et Intrasense, spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale, annoncent le lancement de leur collaboration à la suite du succès de l'OPA volontaire initiée par Guerbet.

A l'issue de l'offre rouverte clôturée le 5 juin 2023, Guerbet est devenu l'actionnaire majoritaire d'Intrasense avec 56,46% du capital (communiqué de presse du 08/06/2023).

Intrasense rejoint ainsi le groupe Guerbet en tant que structure autonome, afin d'accélérer sa stratégie d'intégration et de commercialisation de technologies d'intelligence artificielle provenant de tiers, dont les algorithmes développés par Guerbet pour la détection de lésions hépatiques, des cancers de la prostate, du pancréas et des lésions osseuses. Ensemble, Guerbet et Intrasense ambitionnent de se positionner comme un acteur majeur de l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale en oncologie.

"Je suis très heureux de cette association qui ouvre un nouveau chapitre majeur de la feuille de route stratégique de Guerbet en Intelligence Artificielle. Nous y avons développé ces dernières années des algorithmes innovants qui vont pouvoir être pleinement valorisés au sein des plateformes logicielles d'Intrasense, destinées à intégrer l'IA dans la routine clinique des praticiens en imagerie. Intrasense bénéficiera de son côté d'une visibilité unique à travers notre implantation commerciale mondiale, et notamment d'une présence renforcée lors des congrès majeurs de l'imagerie médicale", déclare David Hale, Directeur général de Guerbet.

"Cette alliance capitalistique et industrielle représente un précieux soutien et un accélérateur de croissance pour Intrasense à court, moyen et long terme. L'apport de financement, les synergies découlant de notre accord de licence en cours de finalisation et la co-promotion de nos solutions avec Guerbet constituent d'excellents tremplins pour accomplir notre ambition : devenir, au niveau international, un leader du logiciel en imagerie médicale, dans le but d'apporter toujours plus de valeur à nos utilisateurs et de contribuer ainsi à sauver des vies", assure Nicolas Reymond, Directeur général d'Intrasense