Guerbet intègre la "Liste B" du CDP pour son action en matière de lutte contre le réchauffement climatique

(Boursier.com) — Guerbet, spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, a été distingué dans la "Liste B" pour sa première participation au questionnaire Climat de CDP, organisation à but non lucratif qui distingue les entreprises mondiales les plus actives dans la lutte contre le changement climatique.

Le CDP Score Report permet aux entreprises de mesurer et de comparer leurs progrès et leur impact environnemental par rapport à leurs pairs, afin d'améliorer leur gouvernance et leurs actions face au changement climatique.

L'organisation internationale, anciennement appelée "Carbon Disclosure Project", encourage les investisseurs, les entreprises et les villes à prendre des mesures afin de construire une économie réellement durable, en mesurant et comprenant leur impact sur l'environnement.

En 2019, l'organisation CDP regroupe plus de 525 investisseurs avec un actif de 96.000 milliards de dollars d'actifs. Plus de 8.400 entreprises ont répondu au CDP couvrant plus de 50% des capitaux du marché mondial. Elle fournit aux investisseurs une vision des données environnementales cruciales pour mesurer la durabilité des investissements en leur permettant une analyse des risques et opportunités et des stratégies en matière d'environnement des entreprises.