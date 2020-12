Guerbet : Indice vert CAHPP, le groupe obtient le label A++

(Boursier.com) — Guerbet , spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, annonce avoir obtenu la note de 87,5 sur 100 et l'indice vert A++ le plus élevé de la CAHPP, qui atteste de sa maturité sur les sujets de RSE (responsabilité sociale des entreprises).

Depuis 2012, la Centrale d'Achat des Hôpitaux Privés et Publics (CAHPP) lance à tous ses fournisseurs l'évaluation de l'indice vert afin de connaître la hauteur de leur engagement en matière de développement durable et les conseille pour améliorer leurs résultats. La note obtenue est un critère de sélection important pour la CAHPP qui accompagne 3.300 établissements de santé dans leurs achats responsables avec le dispositif Indice vert.

"Ce résultat est le fruit de la mobilisation de nos équipes pour conjuguer performance, qualité et développement durable. Pour construire le futur de l'imagerie médicale, nous déployons un plan stratégique ambitieux et souhaitons faire de notre démarche RSE un véritable levier de performance et un facteur de différenciation", commente Pétra Zalabak, Directrice Ressources Humaines & RSE de Guerbet.

La démarche RSE de Guerbet est articulée autour des 4 axes suivants :

Des produits et services d'imagerie pour améliorer le pronostic et la qualité de vie des patients ;

Une politique sociale responsable, déclinée en cinq grands thèmes : Diversité, Prévention, Reconnaissance, Engagement et Responsabilité ;

Une politique HSE qui donne la priorité absolue à la sécurité des personnes et vise également à minimiser les impacts environnementaux à tous les niveaux ;

Une éthique des affaires pour garantir des pratiques favorisant la lutte contre la corruption, la prévention des conflits d'intérêts et des pratiques anticoncurrentielles ainsi que le respect des règles de l'éthique médicale.

Guerbet a construit sa feuille de route RSE autour des risques et opportunités identifiés par les membres de l'équipe de direction et s'est fixé des objectifs et actions clés, sur les 4 axes RSE, d'ici à 2023.