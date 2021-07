Guerbet : grimpe en flèche après les annonces

(Boursier.com) — Guerbet grimpe de plus de 8% à 31,15 euros ce vendredi, alors que le spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale a publié un chiffre d'affaires sur le 1er semestre de 363,1 ME, stable par rapport au 30 juin 2020 (363,7 ME) et incluant un effet de change défavorable de 17,2 ME. Hors effets de change et à périmètre comparable, le chiffre d'affaires est en progression de 9,6% par rapport au 30 juin 2020.

Après un 1er trimestre 2021 en repli, le 2ème trimestre de l'exercice se caractérise par le retour de la croissance sur l'ensemble des produits du groupe avec des ventes en progression de 25,1% hors effets de change et à périmètre comparable. Pour rappel, à périmètre comparable les ventes avaient baissé de 21,5% au 2ème trimestre 2020, à la suite des effets de la crise sanitaire et de nombreux reports de commandes enregistrés sur les mois d'avril et mai 2020.

Cette performance trimestrielle est très proche des niveaux d'activité enregistrés par le groupe avant la crise sanitaire. A périmètre et taux de change comparable, le chiffre d'affaires du Groupe en 2019 s'était établi à 189,1 ME sur le 2ème trimestre (contre 186,8 ME en 2021) et 367,6 ME sur l'ensemble du 1er semestre (contre 363,1 ME en 2021).

Le chiffre d'affaires semestriel de l'activité Imagerie Diagnostique est en progression de 8,2% à taux de change constant, intégrant un 2ème trimestre particulièrement dynamique avec une hausse des ventes de 25,1% comparée à la même période en 2020. Cette forte hausse a bénéficié également d'un effet de base favorable puisque les ventes du 2ème trimestre 2020, affectées par les effets de la crise sanitaire, s'étaient inscrites en repli de 22,8%.

Sur le pôle IRM, le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 118,4 ME (+6,8% et +11,7% à TCC). Il profite de l'excellente orientation des ventes de Dotarem avec une forte progression des volumes vendus au cours du 2ème trimestre 2021 (+39% par rapport au 2ème trimestre 2020). Le chiffre d'affaires à TCC du pôle Rayons X progresse de 6,2% s'appuyant notamment sur les bonnes performances d'Optiray au cours du 2ème trimestre 2021.

En Imagerie Interventionnelle, les ventes ont été particulièrement dynamiques sur le semestre, toujours portées par Lipiodol qui bénéficie d'un rayonnement de plus en plus important tant en raison de ses propriétés que de son implantation géographique renforcée.

Confirmation des objectifs 2021

Porté par l'excellente dynamique commerciale observée sur l'ensemble des produits au 2ème trimestre, le groupe est confiant dans sa capacité à maintenir ce rythme de développement. Tout en étant prudent face à une situation sanitaire internationale contrastée, le groupe confirme son objectif de renouer avec la croissance de son chiffre d'affaires en 2021, accompagnée d'une évolution de la rentabilité opérationnelle (EBITDA) comme suit :

A court terme, un EBITDA 2021 en croissance, avec un taux de marge EBITDA/chiffre d'affaires au moins égal au taux de l'exercice 2020 (14,1%) ;

A moyen terme, une ambition d'améliorer le taux d'EBITDA pour assurer au Groupe une croissance forte et durable.

Portzamparc parle d'une "publication solide qui permet d'entrevoir plus sereinement la suite"... Le repli du titre (-12% YTD vs. CAC M&S +11,5%) offre selon nous un point d'entrée intéressant à exploiter. "Nous relevons notre recommandation de 'Conserver' à 'Acheter' avec un objectif de cours inchangé à 35 euros" conclut l'analyste.