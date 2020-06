Guerbet : grimpe après les bonnes nouvelles australiennes

(Boursier.com) — Guerbet grimpe de 4,7% à 35,7 euros en matinée après avoir reçu deux bonnes nouvelles en Australie. La TGA (Therapeutic Goods Administration) a en effet donné son feu vert pour le Vectorio, un système de mélange et d'administration pour la cTACE (chimio-embolisation trans-artérielle conventionnelle) et le Lipiodol Ultra-Fluide en tant qu'agent d'imagerie pour la visualisation et la localisation lors de la chimio-embolisation trans-artérielle du carcinome hépatocellulaire (CHC) à un stade intermédiaire chez l'adulte.

Avec ces deux approbations en Australie, Guerbet démontre une fois encore son engagement à élargir la portée du Lipiodol et à développer l'activité d'imagerie interventionnelle (9,2% CA 2019) dans le monde, affirme Portzamparc. À titre indicatif, la maison de bourse souligne que l'indication de Lipiodol Ultra-Fluide n'est pas encore approuvée aux USA, au Canada et en Allemagne dans la cTACE du CHC. Portzamparc est à 'renforcer' sur le dossier avec une cible de 41 euros.