Guerbet : gagne du terrain après un point annuel contrasté

(Boursier.com) — Guerbet gagne 1% à 19,2 euros au lendemain de la présentation d'un chiffre d'affaires 2022 de 753,3 millions d'euros, en croissance de 2,9%, et en repli de 1,1% à taux de change constant. En 2022, l'activité sur le site industriel de Raleigh (Amérique du Nord) a subi un ralentissement qui a affecté les ventes au plan mondial, en lien principalement avec les retards de production d'Optiray et de seringues préremplies.

Malgré le manque à gagner en termes de chiffre d'affaires lié à la baisse temporaire de la production à Raleigh, Guerbet confirme être en capacité d'afficher une marge d'Ebitda comprise entre 13 et 14%, hors coûts exceptionnels liés à l'optimisation du schéma opérationnel du Groupe et à l'évolution du modèle de ventes en Chine. En dépit de la persistance de tensions inflationnistes qui affectent ses coûts d'approvisionnement (en iode principalement), le management affiche sa confiance pour 2023, exercice pour lequel est visée une croissance supérieure à 5% du chiffre d'affaires à périmètre comparable et taux de change constant.

Oddo BHF explique que les revenus du quatrième trimestre son ressortis inférieurs à ses attentes mais note aussi que l'objectif de marge d'Ebitda a été confirmé pour 2022. Il semble que le groupe a amorcé certaines initiatives intéressantes (revue stratégique sur le RIT, acquisition d'Intrasense pour développer les solutions d'IA), et dispose d'un relais de croissance avec Elucirem. Pour autant, l'analyse souligne que l'inflation des coûts sera encore matérielle sur 2023 (en particulier les salaires et l'iode) et le ramp-up d'Elucirem sera davantage visible en 2024. Boursièrement, la situation n'est pas simple, car 2023 devrait être impacté par la hausse des salaires et de l'iode (S1 23) : de fait, l'amélioration des volumes (fin des difficultés à Raleigh et effet du lancement d'Elucirem) pourrait être en large partie absorbée par les facteurs inflationnistes. En revanche, 2024 serait sans doute meilleur (contribution croissante d'Elucirem et moindre effet inflationniste). De fait, l'enjeu boursier deviendrait plus fondé sur le timing, affirme l'analyste, 'neutre' sur le dossier.

Portzamparc a lui dégradé la valeur 'conserver' avec un objectif ajusté de 20,2 à 20 euros. "Impacté par des cadences de production tardant à se normaliser à Raleigh (Am. Nord), Guerbet publie un CA annuel inférieur aux attentes et rate sa guidance. Initialement espéré à fin 2022, ce retour à la normale est désormais envisagé d'ici la fin du T1 2023 par le management", souligne la maison de bourse.