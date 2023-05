Guerbet : Evolution du Conseil d'administration

(Boursier.com) — Guerbet , spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, annonce, à la suite de l'Assemblée générale du 26 mai 2023 et de la tenue d'un Conseil d'administration ce même jour :

- La nomination de Didier Izabel en qualité de Président du Conseil d'administration ;

- La nomination de Pascale Auger en qualité d'Administratrice indépendante ;

- Le renouvellement des mandats de trois administrateurs, Carine Dagommer, Eric Guerbet et Thibault Viort.

Didier Izabel, nouveau Président du Conseil d'administration de Guerbet

Le Conseil d'administration a nommé M. Izabel, Administrateur indépendant depuis 2014, sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, en qualité de Président. Il succède à Marie-Claire Janailhac-Fritsch, Présidente du Conseil de Guerbet depuis 2013, dont le mandat est venu à expiration.

Didier Izabel, diplômé de l'école Polytechnique et Ingénieur des Mines, a rejoint le Conseil d'administration de Guerbet en 2014 en tant qu'Administrateur indépendant. Senior Partner chez Axys Finance depuis 2009, Didier Izabel a débuté sa carrière au sein du ministère de l'Industrie où il fut, notamment durant trois ans, chargé des industries pharmaceutiques. Il a ensuite réalisé l'ensemble de son parcours dans le secteur de la banque d'affaires, successivement chez Banexi (groupe BNP), Edmond de Rothschild, Toulouse & Associés et Banca Leonardo.