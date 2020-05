Guerbet : enregistrement de Vectorio au Canada

Guerbet : enregistrement de Vectorio au Canada









(Boursier.com) — Guerbet, leader mondial de l'imagerie médicale, annonce l'enregistrement de Vectorio, son kit pour l'imagerie du carcinome hépatocellulaire (CHC), sur le marché canadien.

Vectorio est un kit unique de dispositifs médicaux résistants au Lipiodol Ultra-Fluide comprenant des seringues, un robinet et des systèmes de prélèvement brevetés.

Vectorio est destiné à l'injection de Lipiodol Ultra-Fluide pour l'imagerie des tumeurs hépatiques chez les adultes atteints d'un carcinome hépatocellulaire, au cours de procédures d'oncologie interventionnelle.

Le CHC constitue la tumeur primaire du cancer du foie la plus commune et représente la quatrième cause de décès lié à un cancer dans le monde.

Ce dispositif médical :

- Offre une résistance de 24 heures au Lipiodol Ultra-Fluide

- Contient un robinet breveté, trois voies et quatre connexions, offrant la possibilité d'un "remplissage de la seringue d'injection sur la table d'examen et d'un contrôle d'injection optimisé" (les radiologues interventionnels ont la possibilité de procéder à un nouveau remplissage sans déconnection du micro-cathéter)

- Inclut tous les dispositifs dans un seul kit

- Est facile à utiliser : installation intuitive, ergonomique et rapide du dispositif.